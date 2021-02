Uklart hvordan Mitch McConnell vil stemme i riksrettssaken

NTB

Senatets mektigste republikaner Mitch McConnell har ikke røpet hvordan han vil stemme i riksrettssaken mot Donald Trump.

McConnell har sjelden gitt så få signaler før en så viktig avstemning, skriver nyhetsbyrået AP.

Mange forventer at republikanernes mindretallsleder i Senatet kommer til å støtte en frikjennelse av den tidligere presidenten, som er tiltalt for å ha oppildnet opprørerne som stormet Kongressen 6. januar.

Men ingen er helt sikre. Politikerne i Washington kommer til å holde pusten når man under avstemningen kommer til McConnells navn, ifølge AP.

Avstemningen er ventet å bli holdt allerede lørdag kveld etter en svært kort riksrettsprosess som startet tidligere i uken. De 50 demokratene i Senatet trenger å få 17 republikanere over på sin side for å få Trump dømt, men det anses som svært lite sannsynlig at de klarer det.

Påvirker ettermælet

McConnells stemme er ventet å påvirke partiets utsikter i kommende valg både på kort og lang sikt, og det vil ha mye å si både for Trumps og McConnells ettermæle.

McConnell fyller 79 år i mars og har ikke noe gjenvalg å tenke på før om knapt seks år.

Hvis McConnell stemmer for at Trump er skyldig, kan det gi tvilende republikanere en grunn til å gjøre det samme, mener analytikere. Og selv om det ikke er nok til å få Trump dømt, vil det bli stående igjen i historiebøkene at det i begge partier var støtte for å dømme ekspresidenten.

Samtidig vil det føre til rasende reaksjoner blant de 74 millioner velgerne som støttet Trump under valget i november. Selv om han tapte valget, har ingen tidligere republikansk presidentkandidat fått så mange stemmer.

Strategisk

At McConnell holder kortene tett til brystet, er ingen overraskelse. Han er kjent for sine langtrukne strategier.

– For McConnell handler det alltid som strategi, det handler alltid om hvordan han kan fortsette for å kjempe videre enda en dag, sier demokraten Colmon Elridge, som leder Det demokratiske partiet i delstaten Kentucky.

McConnell har gitt tydelig uttrykk for at han er opprørt etter stormingen av Kongressen, men samtidig forsøker han å holde Det republikanske partiet sammen, påpeker John Feehery, som tidligere har arbeidet som rådgiver for republikanerne i Kongressen.

Hvis McConnell stemmer for frifinnelse, vil partiets ulike fløyer være fastlåst i sin kamp for å finne et felles ståsted etter Trumps fire år ved makten, mener han. Stemmer han ja i skyldspørsmålet, vil det føre til mer uro og bevegelse ettersom det vil tolkes som et forsøk på å løsrive partiet fra Donald Trump, noe som kan føre til at partiet blir hardt straffet av mange Trump-lojale velgere.