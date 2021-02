Klart for spørsmålsrunde i riksrettssaken

NTB

Etter forsvarernes prosedyrer i riksrettssaken skal senatorene stille spørsmål i opptil fire timer. En avstemning skjer trolig lørdag eller søndag.

Det er ikke sikkert at senatorene kommer til å bruke fire timer, og dessuten er det planlagt en middagspause klokka 23 norsk tid.

Hver enkelt senator kan stille ett skriftlig spørsmål til forsvarerne eller aktoratet i salen når som helst, så lenge det er innenfor de fire timene.

Lørdag formiddag har de demokratiske senatorene fått beskjed om at Senatet samles klokka 16 norsk tid, ifølge CNN. Voteringen om å dømme eller frikjenne Trump skjer trolig rundt klokken 21 norsk tid. Tidspunktene kan bli endret.

For at Trump skal kunne dømmes, må 17 republikanere stemme for at han er skyldig, i tillegg til alle demokratene i Senatet.