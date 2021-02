Forsvarer mener Trumps tale var fredelig og patriotisk

Forsvarer Michael van der Veen sier Trump ikke kan få skylden for volden som utspilte seg i kongressen 6. januar.

NTB

Donald Trumps tale 6. januar oppmuntret ikke tilhørerne til å begå voldshandlinger, mener forsvarer Michael van der Veen.

Forsvareren fortalte senatorene at Trump var berettiget til å bestride valgresultatet i 2020. Han refererte til Trumps tale, som ble holdt før stormingen av Kongressen 6. januar, og sa at den ikke oppfordret til vold.

– Ingenting i teksten kan tolkes som at det oppmuntrer, tolererer eller lokker fram ulovlig aktivitet, sa van der Veen.

Han la til at Trump i talen oppfordret til «ivrig og patriotisk å marsjere til kongressbygningen.»

Advokaten sier at det også finnes bevis for at demonstrantene hadde planlagt opprøret før Trumps tale den dagen.