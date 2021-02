Dette er Trumps forsvarere

NTB

Advokatene David Schoen, Bruce Castor, Michael van der Veen og William Brennan forsvarer Donald Trump i riksrettssaken.

David Schoen

Er Trumps hovedforsvarer. Schoen er en skrankeadvokat fra Atlanta i Georgia, kjent for å ta særlig vanskelige saker og klienter. Blant annet vurderte han å forsvare den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, som var anklaget for seksuelt misbruk av mindreårige og menneskehandel.

Bruce Castor

Castor var lenge statsadvokat i Pennsylvania og ble etter hvert leder for påtalemyndigheten i delstaten. I 2005 ble han kritisert for å nekte å ta ut tiltale mot TV-stjernen Bill Cosby for voldtekt fordi han mente saken var for svak. I stedet anla han søksmål mot det antatte offeret. Cosby ble kjent skyldig i voldtekt i 2018.

Michael van der Veen

Van der Veen er grunnlegger av advokatfirmaet van der Veen, O'Neill, Hartshorn og Levin i Philadelphia. Han har ledet en rekke høyprofilerte saker, og utmerker seg både i sivile søksmål og strafferettslig forsvar. Ifølge Law and Crime saksøkte han Trump i fjor for Trumps påstander om svindel via poststemmer. Advokaten mener det er irrelevant når han skal forsvare Trump fredag.

William Brennan

Er en profilert forsvarsadvokat og har i løpet av flere tiår opparbeidet seg et rykte som en advokat som ikke er redd for å ta på seg vanskelige saker i Philadelphia. Han er medlem av American College of Trial Lawyers, og har blant annet forsvart dommere anklaget for korrupsjon og prester anklaget for seksuelt misbruk av barn, ifølge Inquirer.