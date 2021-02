Anklageren har sagt sitt – nå skal Trump forsvares

NTB

Torsdag avsluttet aktoratet sin prosedyre i riksrettssaken i USA. Fredag starter forsvaret av tidligere president Donald Trump i USA, og det skal ta kort tid.

Trumps forsvarere forventer nemlig å være ferdige med sine prosedyrer i riksrettssaken innen fredag ​​kveld, sier to kilder til CNN.

– Vi kutter for å gjøre saken kortere, bekrefter advokat Bruce Castor i Trumps forsvarergruppe.

Forsvarerne har i utgangspunktet 16 timer til rådighet, men vil ikke bruke så lang tid på å legge fram sine to hovedargumenter: rettssaken er i seg selv i strid med grunnloven fordi Trump ikke lenger er president, og hans ord – selv om de var provoserende – faller inn under ytringsfriheten.

Trumps allierte er spente på hvordan forsvaret av den tiltalte ekspresidenten skal gå fordi forsvarerteamet er så uorganisert, ifølge CNN.

Demokratene ba ydmykt om dom

Torsdag avsluttet demokratene sine to dager med prosedyrer i riksrettssaken.

– Vi ber dere ydmykt, ydmykt om å dømme Donald Trump. For hvis dere ikke gjør det, hvis vi later som at dette ikke har skjedd, eller verre, hvis vi lar det gå ubesvart – hvem kan da si at det ikke vil skje igjen? sa demokraten Joe Neguse.

Anklagerne har forsøkt å overbevise Senatet om at Trumps rolle under stormingen av Kongressen var del av et mønster. Også flere ganger tidligere har han gitt uttrykk for støtte til voldsbruk, mener de.

Flere videoer og Twitter-meldinger helt tilbake til 2015 ble vist fram. De viste hvordan Trump uttrykte støtte til tilhengere som sparket en svart demonstrant, og til en republikaner som utøvde vold mot en journalist.

I saken mot Trump er altså hans egne ord og utsagn blitt brukt som bevis for at han er ansvarlig for å oppildne til opprør, som han er tiltalt for.

Dramatiske videoer

Et annet viktig bevis i demokratene prosedyre har vært videoklipp fra stormingen av Kongressen.

I et av klippene forsøker politibetjenten Eugene Goodman å tiltrekke seg inntrengere, for å styre dem bort fra politikerne. Visepresident Mike Pence skal ha oppholdt seg i rommet ved siden av senatssalen, og på et tidspunkt skal de ha vært kun 30 meter fra Pence.

Videobildene viser at Pence blir sendt ned en trapp til et trygt oppholdssted sammen med familien sin.

Andre videoklipp viser Capitol-politiet som skyter mot mobben og andre politikere som er nær ved å bli konfrontert av angriperne.

– Trump sendte oss

I tillegg påpekte anklagerne at flere av deltakerne i Kongress-stormingen hevdet de handlet på ordre fra Trump.

– Trump sendte oss, sa en av dem i et videoopptak.

En annen sa i et videoklipp at Trump ville bli glad fordi de kjempet for ham.

– De trodde virkelig at hele inntrengingen skjedde på ordre fra presidenten, sa den demokratiske kongressrepresentanten Diana DeGette.

Én politimann og én Trump-tilhenger ble drept i opptøyene og sammenstøtene 6. januar. Tre andre mistet livet, og mange andre ble skadd.

Gjorde lite

Anklagerne har også argumentert for at Trump ikke gjorde noe for å stoppe volden og stormingen da den var i gang 6. januar.

De sier han var stille i timevis mens Kongressen var beleiret, at han nektet å fordømme angrepet på landets folkevalgte, og at han ikke ba angriperne om å trekke seg tilbake selv etter at flere republikanere gikk ut i mediene og tryglet ham om det.

Flere av senatorene var tydelig rystet da de ble vist videoklipp og gjenopplevde de dramatiske timene. Det gjaldt også flere republikanere, men lite tyder på at mange nok vil la seg overbevise og stemme for at Trump er skyldig.

Flere republikanere har også gjort sitt for å ignorere rettsgangen ved å tegne i notatblokken eller lese aviser og bøker, bemerker nyhetsbyrået AFP.

Skal Trump dømmes, må 17 republikanere stemme for at han er skyldig, i tillegg til alle demokratene i Senatet.