Lieu: Trump viste ingen anger

NTB

Donald Trumps mangel på anger viser at «han utvilsomt vil påføre skade i fremtiden,» sier kongressmedlem Ted Lieu i aktoratet.

Demokrat Ted Lieu viste flere av Trumps uttalelser på sosiale medier etter stormingen 6. januar. Han mener det kommer klart fram at Trump ikke har vist noen anger, og at han var for sent ute med å fordømme angrepet på Kongressen.

Lieu mener Trump også vil påføre skade i framtiden fordi han ikke tar ansvar for sin rolle under angrepet på Kongressen.

14. januar la Trump ut en video der han fordømte volden utført av støttespillerne en uke tidligere.