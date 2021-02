Senator: Trump visste at Pence ble evakuert

NTB

Daværende president Donald Trump var informert da visepresident Mike Pence ble evakuert under stormingen av Kongressen, ifølge senatoren Tommy Tuberville.

Den republikanske senatoren opplyste onsdag til Politico at han snakket med Trump på telefon idet inntrengerne nærmet seg.

– De tok akkurat visepresidenten ut. Jeg må gå, skal Tuberville ha sagt til Trump.

Opplysningene ser ut til å bekrefte at Trump var klar over at Pence og senatorene var i fare.

Telefonsamtalen skal ha funnet sted omtrent samtidig med at Trump sendte ut en Twitter-melding der han kritiserte Pence for mangel på mot. Grunnen var at Pence ikke hadde forsøkt å stanse godkjenningen av resultatet av presidentvalget.