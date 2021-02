Kongressmedlem: – Angrepet ble utført for Donald Trump

Diana Degette var en av de siste som ble evakuert fra kongressalen under stormingen. Torsdag fortalte hun om sine opplevelser og la fram sine argumenter. Les mer Lukk

NTB

Kongressmedlem Diana Degette sa at hun hørte demonstrantene rope under kongresstormingen at de handlet direkte på ordre fra Donald Trump.