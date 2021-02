Biden: – Jeg snakket med Xi i to timer

NTB

Joe Biden utfordret Kinas president på temaer som menneskerettigheter og handel i deres første telefonsamtale siden Biden ble president, ifølge Det hvite hus.

– I går kveld snakket jeg i telefonen med Xi Jinping i to timer i strekk, sier Biden til pressen i Washington torsdag.

I telefonsamtalen tok Biden opp temaer som handel og menneskerettigheter, og han uttrykte bekymring for Kinas håndtering av demokratiforkjempere i Hongkong.

Biden tok også opp situasjonen for uigurene og andre etniske minoriteter i Xinjiang-regionen og Kinas press på Taiwan, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Han uttrykte videre bekymring for Kinas økonomiske politikk, opplyses det.

– Jeg sa jeg vil samarbeide med Kina når det er til fordel for det amerikanske folket, skrev Biden på Twitter etter telefonsamtalen.

De to statslederne kjenner hverandre godt fra Bidens periode som visepresident.

Kinesiske medier har inntatt en mer positiv tone. Statskringkasteren CCTV melder at Xi vedgikk at partene var uenige om flere ting, og at man bør diskutere disse forskjellene, men oppfordret til samarbeid i det helhetlige bildet. Ifølge CCTV svarte Xi på Bidens bekymringer om Hongkong, Taiwan og Xinjiang ved å si at det er Kinas interne anliggende.

Samtalen fant sted bare timer etter at Biden kunngjorde at forsvarsdepartementet skal sette sammen en ny arbeidsgruppe for å gjennomgå USAs sikkerhetspolitikk overfor Kina. Presidenten kunngjorde også at USA innfører sanksjoner mot Myanmar etter militærkuppet.

Biden ringte en rekke statsledere i regionen i løpet av sine første tre uker som president. Han signaliserer at forholdet til Kina vil få en ny kurs etter at Trump fokuserte på økonomi og handel.