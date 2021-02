Tyske eksperter: Beirut heldig som unngikk ny eksplosjon

NTB

Etter den massive eksplosjonen i august, var det bare tilfeldigheter som gjorde at Beirut unngikk en ny katastrofe, ifølge selskapet som rydder havneområdet.

Michael Wentler, som leder det tyske selskapet Combi Lifts operasjon i havna i Beirut, sier det var tusenvis av liter med farlige stoffer i området. De var blitt lagret i forfallende konteinere i mer enn et tiår, som gjorde at havna var blitt til et minefelt av kjemiske stoffer.

– Vi fant stoffer som kunne føre til en eksplosjon hvis de ble blandet sammen. Heldigvis var det en viss avstand mellom konteinerne, sier Wentler.

Det var flere store branner i havna etter eksplosjonen 4. august. Smellet la store deler av Beirut i ruiner og krevde 200 menneskeliv. Det ble forårsaket av 2.750 tonn med ammoniumnitrat som var blitt lagret på uforsvarlig vis.

Wentler og hans team har jobbet siden november med å rydde unna de farlige stoffene i området. Han beskriver kjemiske blandinger som var så etsende at de klarte å brenne hull på store konteinere. Ved et tilfelle ble Wentler reddet av en beskyttelsesdrakt, da saltsyre brant gjennom bunnen på en tønne han bar på.

– Jeg har aldri sett noe slikt før. Man ser et hav av boblende gule og grønne stoffer som kommer ut av noen konteinere, sier Wentler.

Konteinerne hadde vært på havna i opptil ti år og ble lagret tilsynelatende på måfå på flere ulike områder.

– Ingen myndigheter virker å vite noe om disse forsendelsene, bortsett fra ankomstdato, sier Wentler.

Teamet hans klarte ikke å løfte eller flytte på noen av konteinerne på grunn av tilstanden, og måtte flytte kjemikaliene for hånd.