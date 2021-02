Forskning: Virusmutasjoner kan smitte på nytt

NTB

Personer som har vært syke med covid-19, er ikke nødvendigvis beskyttet mot å bli syke igjen med noen av de nye mutasjonene som har dukket opp.

Hvor lenge immunitet varer mot naturlig infeksjon er et av de store spørsmålene i pandemien.

Ifølge forskere er reinfeksjon ganske sjeldent og vanligvis mindre alvorlig enn den første infeksjonen. Men slik pandemien har utviklet seg, mener forskerne at det er grunn til bekymring.

* I Sør-Afrika fant en vaksinestudie nye infeksjoner med en variant hos 2 prosent av personer som tidligere hadde blitt smittet av coronaviruset.

* I Brasil er flere lignende saker dokumentert med virusmutasjonen som har spredt seg der. Forskere undersøker om reinfeksjoner kan forklare økningen i smittetall i byen Manaus, hvor tre firedeler av innbyggerne antas å ha vært smittet tidligere.

* Forskere i Los Angeles undersøker nå om en virusmutasjon kan ha forårsaket hopp i antall sykehusinnleggelser der.

* En studie fra USA fant at 10 prosent av rekrutter fra marinen som hadde tegn på tidligere smitte, men som testet negativt flere ganger, senere ble smittet av viruset. Studien ble gjennomført før nye varianter av viruset begynte å spre seg, ifølge en av forskerne bak studien, dr. Stuart Sealfon.

Kan bety at smitten fortsetter

– Tidligere infeksjoner gir deg ikke et frikort. Det er fortsatt betydelig risiko for reinfeksjon, sier Sealfon.

Reinfeksjoner er et problem for folkehelsen og hele samfunnet, ikke bare for personen det gjelder. Selv i tilfeller der reinfeksjon ikke gir alvorlig sykdom eller forårsaker symptomer, kan det bidra til at viruset fortsetter å spre seg. Derfor blir vaksinasjon pekt på som viktig som en løsning på lang sikt, samt at folk fortsetter med basale smitteverntiltak som å bruke munnbind, holde avstand og vaske hendene ofte.

– Det viser det vi har sagt hele tiden: Det gjelder å vaksinere så mange mennesker som mulig og gjøre det så raskt som mulig, sier USAs smittevernsjef Anthony Fauci.

– Disse dataene antyder – og jeg vil understreke «antyder» – at beskyttelsen fra en vaksine kan være noe bedre enn naturlig infeksjon, sier han.

Ny variant dominerer i Sør-Afrika

Leger i Sør-Afrika ble bekymret fra da de så en økning i antall tilfeller i områder der blodprøver viste at mange allerede hadde vært smittet.

Inntil nylig tydet alt på at tidligere infeksjon ga beskyttelse i minst ni måneder, så en smittebølge nummer to burde være relativt dempet, ifølge dr. Shabir Madhi fra universitetet Witwatersrand i Johannesburg.

Men forskerne oppdaget en ny versjon av viruset som er mer smittsom og mindre utsatt for visse behandlinger. Denne mutasjonen forårsaker nå mer enn 90 prosent av alle nye tilfeller i Sør-Afrika og har spredt seg til en rekke land – inkludert Europa og også Norge.

Mer smittsom

Mahdi ledet en studie som testet vaksinen Novavax, og de fant vaksinen å være mindre effektiv mot den nye varianten. Studien viste også smitte med det muterte viruset også blant folk som allerede hadde hatt covid-19.

– Dessverre forteller dette oss at tidligere infeksjoner med en annen virusvariant i Sør-Afrika ikke beskytter mot denne nye varianten, sier han.

I Brasil oppsto lignende bekymringer i januar etter en økning i sykehusinnleggelser. Resultatene viste at mange var smittet av en ny virusvariant som også er mer smittsom og mindre sårbar for behandling

– Reinfeksjoner kan være en av pådriverne i disse tilfellene. Vi har ennå ikke klart å definere hvor ofte dette skjer, sier dr. Ester Sabino fra universitetet i São Paulo.

Nye virusvarianter var trolig grunnen til at marinesoldatene skal ha blitt smittet på nytt ettersom denne studien ble gjort før de muterte virusene dukket opp.

I denne studien fant forskerne antistoffer i blodet til 189 rekrutter. Av disse testet 19 senere positivt for coronavirus. Ingen av dem ble alvorlig syke, men de kan ha stått i fare for å spre smitten videre til andre, påpeker forskningsleder Sealfon.