Prominente republikanere diskuterer nytt parti

NTB

Fremtredende republikanere er i samtaler om å danne et nytt parti fritt for Donald Trumps innflytelse, melder Reuters.

De republikanske politikerne mener partiet ikke er i stand til, eller er villig til, å stå opp mot Donald Trump og hans forsøk på å undergrave det amerikanske demokratiet, opplyser fire kilder til nyhetsbyrået.

Den konservative politikeren Evan McMullin, som har jobbet for Republikanerne i Representantenes hus, bekrefter at han var medvert for Zoom-møtet. Tre andre anonyme kilder bekrefter også at det digitale møtet fant sted.

– Store deler av Det republikanske partiet radikaliserer og truer amerikansk demokrati. Partiet må igjen forplikte seg til sannheten, fornuften, og ideene det ble grunnlagt på, ellers må det lages noe nytt, sier McMullin til Reuters.

Mer enn 120 av dem snakket sammen på Zoom fredag for å diskutere hvordan den konservative utbrytergruppen skulle gå fram. Verdigrunnlaget for et nytt parti skal være «prinsipiell konservatisme,» deriblant respekt for grunnloven og rettsstaten.

Blant dem var politikere som har jobbet for Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush og Trump, i tillegg til ambassadører og politiske strateger.

Planen er å stille kandidater i noen valg, men støtte sentrum-høyrekandidater i andre valg – uansett om de er republikanere, uavhengige, eller demokrater.

Møtet belyser den voksende splittelsen i Det republikanske partiet etter de siste månedenes drama. Tross de mange grunnløse påstandene om valgfusk, og stormingen av kongressbygningen, er de fleste republikanere fortsatt lojale overfor Trump. Andre vil at partiet skal gå i en ny retning.

I Zoom-samtalen skal mange ha vært spesielt opprørt over at mer enn halvparten av republikanerne i Kongressen stemte imot å godkjenne Joe Bidens valgseier, bare timer etter at de ble truet på livet av rasende Trump-tilhengere som stormet kongressbygningen.