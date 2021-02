Tsunamivarselet over for store deler av Stillehavet

NTB

Det ble sendt ut farevarsel etter et jordskjelv med styrke 7,7 rystet havbunnen utenfor Vanuatu og Ny-Kaledonia og forårsaket en tsunami.

Australias meteorologiske institutt bekreftet tsunamien på Twitter. Instituttet advarte om at den ville nå Lord Howe Island, en australsk besittelse i Stillehavet med rundt 350 innbyggere, men at det ikke var behov for å evakuere.

Det er ikke lenger fare for at bølgene skal gjøre store skader på Fiji, og farevarselet er trukket tilbake, opplyser Fiji Seismology.

På New Zealand ventes det om bølger på opptil en meter over normalen langs deler av kysten, skriver avisa New Zealand Herald.

Amerikanske medier melder på sin side at myndighetene ikke mener tsunamien utgjør noen fare for den amerikanske vestkysten.

Skjelvet fant sted like etter midnatt torsdag morgen lokal tid, om lag 415 kilometer øst for Vao i Ny-Kaledonia. Episenteret hadde en dybde på 10 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS.