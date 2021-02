McConnell tror riksrettsprosessen kan avsluttes lørdag

NTB

Mitch McConnell har fortalt sine kolleger at han tror riksrettsprosessen mot Donald Trump kan avsluttes lørdag, ifølge CNN.

Den republikanske senatoren Kevin Cramer sier til CNN at Mitch McConnell, som nå er Republikanernes mindretallsleder, på et lukket partimøte gikk gjennom tidslinjen. Ifølge Cramer sa McConnell at det er mulig å avslutte prosessen på lørdag.

Færre republikanere kommer denne gangen til å ta ordet under riksrettsprosessen enn under fjorårets sak. Det skyldes ifølge kanalen at mange av dem ikke vil støtte Trump offentlig.