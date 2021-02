WHO-inspektør sår tvil om amerikansk corona-etterretning

NTB

En av WHO-inspektørene som er i Wuhan for å lete etter årsaken til coronautbruddet, advarer mot å tro på amerikanske påstander om opphavet til pandemien.

Den britiske zoologen Peter Daszak er en av utsendingene Verdens helseorganisasjon (WHO) har i Wuhan for å se etter opprinnelsen av koronaviruset. Hans advarsel kommer etter et utspill fra det amerikanske utenriksdepartementet hvor det ble sådd tvil om hvor åpen WHO har vært om Kinas samarbeid under granskingen.

– President Joe Biden må gi inntrykk av å være tøff mot Kina. Vær snille å ikke stol for mye på amerikansk etterretning som var stadig fjernere under Trump og rett og slett feil på mange områder, skriver Daszak på Twitter onsdag morgen.

En talsmann i amerikansk UD understreket tirsdag at USA støtter WHOs gransking.

«Ekstremt usannsynlig»

Inspektørenes reise til Wuhan ble avsluttet uten at det funnet en klar årsak til koronautbruddet. Ekspertene måtte gå på en stram diplomatisk line hvor de på den ene siden ble presset av USA som krevde en solid gransking, samtidig som Kina advarte dem mot å la seg påvirke utenfra.

Daszak sa ekspertene har jobbet hardt under den mest politisk ladede stemningen en kan tenke seg.

WHO-inspektørene slo fast at det er «ekstremt usannsynlig» at virusets stammer fra et laboratorium i Wuhan.

Distanserer seg fra Pompeo

USAs tidligere utenriksminister Mike Pompeo fremmet selv labteorien, men i tirsdagens uttalelse tar UD-talsmann Ned Price avstand fra denne i påvente av WHOs endelige rapport fra granskingen.

Selv om de ikke kunne slå fast hva som var opphavet, mener ekspertene at viruset mest sannsynlig har hoppet fra flaggermus og over på en annen dyrerase før det har smittet videre til mennesker.