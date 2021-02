Luftforurensning tar millioner av liv

NTB

Langt flere mennesker dør for tidlig som følge av luftforurensning enn tidligere antatt. Det viser en ny studie.

I 2018 døde over åtte millioner mennesker en for tidlig død på grunn av de små partiklene som dannes under forbrenning av fossilt brennstoff som olje, gass og kull. Det tilsvarer nærmere 20 prosent av dødsfallene blant voksne verden over. Det viser en ny studie som amerikanske og britiske forskere har samarbeidet om. Studien er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Research.

Med satellittdata har man tidligere bare sett noe av omfanget av luftforurensning. Forskerne har nå benyttet en metode der de på detaljert vis har koblet sammen utslippskilder og befolkningsmønstre. Høyoppløselige modeller har gjort det mulig med en mer nøyaktig studie av effekten av utslippet lokalt.

Viser høyere dødstall

Den detaljerte studien viser at antallet som rammes av luftforurensning, er høyere enn det man tidligere har antatt.

Den giftige cocktailen av små partikler fra forbrenning av olje, gass og spesielt kull, påfører millioner av mennesker en for tidlig død. Spesielt gjelder dette i Asia. Hardest rammet er Kina og India, men også Bangladesh, Indonesia, Japan og USA står høyt på lista.

En viktig helsefare

– Vi diskuterer ofte farene ved fossilt brennstoff når det gjelder CO2-utslipp og klimaendringer. Men vi overser helsefarene, sier medforfatter og professor Joel Schwartz til AFP.

– Muligheten til å forhindre millioner av for tidlige dødsfall burde også være et kraftfullt insentiv for politikerne til å skifte ut fossilt brennstoff med grønn energi, sier Schwartz.

Befolkningen i Asia hardt rammet

I de hardest rammede områdene i Asia reduserer forurensningen den gjennomsnittlige levetiden med 4,1 år.

I Europa er levetiden redusert med åtte måneder – gjennomsnittlig.

Luftforurensning dreper 19 ganger så mange mennesker som malaria, ni ganger mer enn hiv/aids og tre ganger så mange som alkohol.

Barn er mer sårbare

Effekten av luftforurensningen hoper seg opp. Det betyr at man gjennom livet får tiltakende plager, som til slutt gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer, kreft og luftveissykdommer.

Barn er ekstra sårbare for partikkelforurensning. Det kommer blant annet av at luftveiene ikke er fullt ut utviklet og at barn for hvert åndedrag også får i seg mer forurensning per kilo kroppsvekt.

I USA mener forskerne at det dør rundt 900 barn før fylte fire år på grunn av luftforurensning fra fossilt brennstoff. I Europa er antallet rundt 600.