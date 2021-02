Ingen enighet om Syria i Sikkerhetsrådet

FN-utsendingen Geir O. Pedersen er skuffet over mangelen på framgang i Syria. Han oppfordret Sikkerhetsrådet om å enes om en erklæring for det krigsherjede landet, men Russland skal ifølge diplomatiske kilder ha blokkert forhandlingene. Arkivfoto: Kathy Willens, / AP / NTB

NTB

Sikkerhetsrådet ble ikke enige om en felles erklæring om Syria, trass oppfordringen fra FNs spesialutsending om å sette i gang den fastlåste fredsprosessen.

Russland, Syrias viktigste allierte, blokkerte gjentatte ganger forhandlinger om saken, opplyser diplomater til nyhetsbyrået AFP. Russiske myndigheter har ikke svart på forespørselen om å kommentere hvorfor.

Norge understreket før møtet behovet for en nasjonal våpenhvile og en politisk løsning «for folket i Syria som har lidd så mye, for at flyktninger kan få returnere, for gjenoppbygging av landet og for hele regionen», skrev Utenriksdepartementet på Twitter.

FNs spesialutsending til Syria, nordmannen Geir O. Pedersen, redegjorde tirsdag for Sikkerhetsrådet om forhandlingene om en ny syrisk grunnlov som fortsatt står i stampe.

– Jeg sa at det var mangel på tillit og politisk vilje til å inngå kompromiss, og en mangel på politisk spillerom til å gjøre det også, sa Pedersen på en pressekonferanse etterpå.

Han sier at det ikke er en aktør eller gruppe alene, syrisk eller utenlandsk, som kan løse konflikten. Det trengs forhandlinger. Alle parter er innforstått med det, men ingen vil ta det første skritt, ifølge den norske Syria-utsendingen.

– Dette er mine to hovedpoenger: vi må endre hvordan komiteen som forhandler om Syrias nye grunnlov jobber og vi trenger internasjonalt diplomati for å bygge bro mellom partene og kunne konsentrere oss om felles og gjensidige steg, sa Pedersen.