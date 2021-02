Trumps advokat synes å anerkjenne valgnederlag

NTB

En av Donald Trumps advokater synes ved flere anledninger tirsdag å gjøre noe arbeidsgiveren selv ikke vil – anerkjenne at Trump tapte presidentvalget.

– Det amerikanske folket er smarte nok til å velge en ny administrasjon hvis de ikke liker den gamle. Det gjorde de nettopp, sa Bruce Castor, som er en av Trumps forsvarsadvokater i riksrettssaken, i sin innledning.

Senere sa han også at Trump «ble fjernet av velgerne.»

Trump har helt siden presidentvalget i fjor kommet med grunnløse påstander om at han vant i et valgskred, og at Demokratene sto bak omfattende valgfusk. Denne påstanden gjentok Trump i talen han holdt før en rasende mobb av hans tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar.