Forsvarsadvokaten mener det vil sette en farlig presedens å dømme Trump

NTB

Mens Demokratene mener det vil sette en farlig presedens dersom Donald Trump går fri, mener forsvarsadvokatene at det motsatte er tilfellet.

Forsvarsadvokaten Bruce Castor, som talte i over en halvtime, holdt seg til argumentet om at Trump ikke kan dømmes i en riksrett, ettersom han ikke lenger er president. Han mener også riksrettssaken setter en farlig presedens fordi den vil senke terskelen for å dømme presidenter i framtida.

Castors langtrukne argumentasjon, som har vært innom en rekke ulike temaer, har fått en rekke kommentarer i amerikanske medier.

– En Trump-rådgiver forteller meg at Castor bevisst prøver å senke følelsesnivået i rommet etter aktoratets innledning. Kaller det en bevisst strategi, skriver New York Times-journalisten Maggie Haberman på Twitter.