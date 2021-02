Amnesty ber Telenor vurdere virksomheten i Myanmar

NTB

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International mener Telenor må vurdere virksomheten i Myanmar etter militærkuppet i landet.

– Telenor må nå sørge for å ikke bli et verktøy som kuppmakerne bruker for å kneble eller overvåke egen befolkning, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

– Dersom et slikt handlingsrom ikke finnes, må Telenor ta reell stilling til om en videre tilstedeværelse er mulig, sier han i en uttalelse til NTB.

Telenor er en av de største mobiloperatørene i Myanmar. Mens militærkuppet pågikk, fikk selskapet ordre om å stenge internettilgangen midlertidig.

Selskapet etterkom kravet. Også den påfølgende helgen skal internettilgangen ha blitt kuttet i store deler av Myanmar.