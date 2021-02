Cicilline: – Trump-tweeten etter angrepet gir meg frysninger

NTB

Demokratenes David Cicilline, den tredje av aktorene i riksrettssaken, var den første som gikk i detaljer om Donald Trumps handlinger etter angrepet 6. januar.

– Det er ikke rart Trump heller vil snakke om jurisdiksjon, sa Cicilline, og henviste til den tidligere presidentens argument om at han ikke kan stilles for riksrett ettersom han ikke innehar et embete lenger.

Han hadde nettopp lest opp fra en tweet Trump skrev kun et par timer etter at hans fanatiske tilhengere hadde stormet kongressbygningen og truet med å drepe visepresident Mike Pence og medlemmer av Kongressen. Cicilline la ikke skjul på at tweeten sjokkerer ham.

– Hver gang jeg leser den får jeg frysninger langt nedover ryggen. USAs president stilte på opprørernes side. Han feiret saken deres. Han anerkjente saken deres. Han sa 'husk denne dagen for alltid,' bare noen timer etter at de stormet gjennom disse korridorene for å drepe visepresident Pence, lederen for Representantenes hus, og alle av oss de kunne finne, sa Cicilline.

– Dette er det som skjer når en hellig valgskredseier på så uhøytidelig vis blir ranet fra store patrioter som er blitt behandlet urettferdig i så lang tid. Dra hjem i fred. Husk denne dagen for alltid, skrev Trump i tweeten Cicilline omtaler.