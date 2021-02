Riksrettssaken mot Trump åpnet med dramatiske videoopptak

NTB

Anklagen mot Donald Trump er basert på kalde, harde fakta, sa aktor under åpningen av den historiske riksrettssaken mot den nylig avgåtte presidenten.

Videoopptak av stormingen av Kongressen ble spilt av da prosessen begynte tirsdag.

Riksrettssaken foregår på åstedet for forbrytelsen som Trump er anklaget for. Juryen er senatorene som selv måtte søke dekning da rasende Trump-tilhengere brøt seg inn i kongressbygningen.

Den nylig avgåtte presidenten er anklaget for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

– Dette er de mest alvorlige anklagene som noen gang er rettet mot en president i USA i amerikansk historie, sa toppdemokrat Chuck Schumer under åpningen av riksrettssaken.

Strid om grunnlovstolkning

Donald Trump er den første amerikanske presidenten som er stilt for riksrett to ganger.

Han er også den første presidenten som er anklaget i en riksrettssak etter å ha gått av. Forsvarerne hans og mange av republikanerne i Kongressen mener dette gjør saken grunnlovsstridig.

Argumentet avvises av Demokratene, som mener loven åpenbart åpner for å stille presidenter for riksrett også etter at de har forlatt Det hvite hus.

– Saken vår er basert på kalde, harde fakta, understreker demokraten Jamie Raskin, som leder aktoratet.

Hvis ikke Trumps handlinger kvalifiserer til riksrett, er det ingenting som gjør det, mener Raskin.

– Farlig presedens

Spørsmålet om hvorvidt riksrettssaken er grunnlovsstridig, ble diskutert etter åpningen tirsdag.

Raskin sa det ville sette en farlig presedens dersom saken skulle bli avvist på dette grunnlaget.

– De vil henlegge saken før noen har kommet med beviser, sa den tidligere jussprofessoren Raskin, med henvisning til forsvarerne.

Han brukte nesten 20 minutter på å gå i rette med argumentet, med referanser til grunnloven, juridisk praksis, jussprofessorers meninger og historie.

Leste opp Twitter-melding

Aktoratet begynte også på sitt forsøk på å overbevise Senatet om at Trump faktisk hadde ansvaret for stormingen av Kongressen.

Demokraten David Cicilline leste opp en Twitter-melding som Trump sendte ut et par timer etter at hans tilhengere hadde stormet Kongressen. Noen av dem truet med å drepe visepresident Mike Pence og andre kongressmedlemmer.

– Dette er det som skjer når en hellig valgskredseier på så uhøytidelig vis blir ranet fra store patrioter som er blitt behandlet urettferdig i så lang tid. Dra hjem i fred. Husk denne dagen for alltid, skrev Trump i meldingen.

Cicilline sa at meldingen gir ham frysninger nedover ryggen.