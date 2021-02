Kilder: Anklagere i riksrettssaken vil legge fram nye bevis

NTB

Anklagerne i den nye riksrettssaken mot Donald Trump vil legge fram nye bevis som ikke tidligere har vært kjent, skriver flere medier.

TV-kanalen CNBC viser til opplysninger fra kilder som jobber for Demokratene i Representantenes hus.

Kildene hevder at de nye bevisene kommer til å vise at Trump brukte flere uker på å legge grunnlaget for opptøyene 6. januar.

I tillegg fortsatte Trump å oppildne sine tilhengere etter at voldsbruken var i gang, ifølge kildene.

De mener det er mulig at republikanerne i Senatet kommer til å stemme for å dømme Trump når de får sett de nye bevisene.