Polske historikere dømt for holocaust-ærekrenkelse

To polske historikere er dømt for ærekrenkelse i forbindelse med Holocaust-forskning. Her fra Sachsenhausen-leiren utenfor Berlin.

NTB

En domstol i Warszawa har dømt to historikere til å beklage overfor en kvinne som mener hennes avdøde onkel er blitt ærekrenket i en bok om holocaust.

Saken dreide seg om noen sider der Barbara Engelking og Jan Grabowski sier at onkelen til 81 år gamle Filomena Leszczynska ranet en jødisk kvinne under krigen, og bidro til at jøder som gjemte seg i en skog i Polen ble drept. Leszczynska hevder onkelen var en polsk helt som bidro til å redde jøder, og at saken har krenket hennes og familiens gode navn og rykte.

Engelking og Grabowski må komme med en skriftlig unnskyldning overfor Leszczynska. De må imidlertid ikke betale 100.000 zloty (460.000 kroner) i oppreisning, slik hennes advokater krevde.

Saken blir ansett som en viktig del av kampen for akademisk frihet for Holocaust-forskere. I 2018 forsøkte polske myndigheter å forby falske anklager om Holocaust-relaterte forbrytelser mot Polen og polakker, og også andre polske journalister og historikere har vært i myndighetenes søkelys etter å ha belyst polakkers deltakelse i utryddelsen av jøder.