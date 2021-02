Etiopia med nye anklager mot norsk professor

NTB

Etiopia retter nye anklager mot professor Kjetil Tronvoll, men nekter kjennskap til drapstruslene han har mottatt.

– Vi er ikke kjent med at han har mottatt drapstrusler, opplyser Etiopias ambassade i Stockholm, som er sideakkreditert til Norge, i en usignert epost til NTB.

Ambassaden benekter også kjennskap til uttalelsen fra lederen for den etiopiske etterretningstjenesten INSA, Shumete Gizaw, som i et intervju anklaget Tronvoll for å være betalt av TPLF for å spre desinformasjon om krigen i Tigray-regionen.

– Vi har dessverre ingen informasjon om disse angivelige kommentarene fra Shumete Gizaw, skriver ambassaden.

Grunnløse anklager

– Det vi derimot er kjent med, er professor Kjetil Tronvolls gjentatte og ubegrunnede kritikk og grunnløse alvorlige anklager mot den etiopiske regjeringen, heter det videre.

– Dette ser man lett i artiklene han har publisert på flere plattformer og i sosiale medier. Professor Tronvoll gikk for langt da han var eneste internasjonale observatør av det ulovlige valget som ble holdt av nå forbudte Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) 9. september 2020. Det var et absolutt brudd på Etiopias lover, skriver ambassaden.

Tronvoll er ikke overrasket over ambassadens påstand, men avviser anklagene som rettes mot ham.

Tull

– Dette går tilbake til da jeg var der som forsker i september og studerte valggjennomføringen i Tigray. Jeg reiste inn med offisielt visum og forholdt meg både til føderale og regionale lover. Det er rett og slett tull å hevde det motsatte, sier han til NTB.

– Det er lov å forske på konflikter og menneskerettsbrudd. Selv om det man forsker på er ulovlig, så gjør det ikke forskningen ulovlig, sier han.

Forferdelig overgrep

– Etiopiske myndigheter forsøker å framstille det som skjer i Tigray, som en fredelig politioperasjon, men dette er en krig der det skjer helt forferdelige massakrer og overgrep. Titusener er drept og tusener er utsatt for massevoldtekt, sier Tronvoll.

– Myndighetenes propaganda er helt essensiell for å forsvare krigen, det skal ikke stilles spørsmål ved det som skjer, kritiske røster skal knebles, sier han.