WHO: Ingen tegn på at coronaviruset fantes i Wuhan før desember 2019

Sikkerhetspersonell utenfor instituttet som WHOs eksperter besøkte onsdag. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

NTB

Ekspertene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det er «ekstremt usannsynlig» at coronaviruset oppsto på et laboratorium i Wuhan, slik noen har hevdet.