Mary Wilson er død

Den folkekjære artisten ble 76 år gammel.

Artisten, som er mest kjent som grunnlegger og originalmedlem av The Supremes, Mary Wilson, har gått bort. Hun ble 76 år gammel.

Det melder flere medier, blant annet Metro.

Wilsons gode venn og publisist, Jay Schwartz, bekrefter dødsfallet. Ifølge ham skal stjernen ha dødd brått. Årsaken er foreløpig ikke kjent.

Grunnleggeren av plateselskapet Motown, Berry Gordy, har uttalt at han er sjokkert og trist som følge av Wilsons bortgang.

– Hun var litt av en stjerne. Mary Wilson var ekstremt spesiell for meg. Hun var en pioner og en diva. Hun vil bli dypt savnet, sier Gordy.

The Supremes bestod av Mary Wilson, Diana Ross og Florence Ballars. Nå er alle tre døde.

Musikkgruppen regnes som USAs mest suksessrike vokalgruppe, med sine tolv førsteplasser på Billboards Hot 100-liste.

Grunnleggeren av plateselskapet Motown, Berry Gordy (til venstre), hyller Wilson etter artistens bortgang. Her fotografert med Mary Wilson og Smokey Robinson.

Noen av The Supremes største hits inkluderer «Where Did Our Love Go», «Baby Love», «Come See About Me», «Stop! In The Love of Love» og «Back in My Arms Again».

Wilson etterlater seg datteren Turkessa, sønnen Pedro Antonio Jr., samt ti barnebarn og ett oldebarn.