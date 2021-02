Trumps advokater hardt ut mot riksrettssaken

Kongressrepresentant Jamie Raskin og de øvrige seks som skal føre Demokratenes sak i riksrettssaken i Senatet, legger fram tiltalen. Foto: Melina Mara / The Washington Post via AP / NTB

NTB

Donald Trumps advokater kaller riksrettssaken mot ham politisk teater. Demokratene ser på sin side saken som helt nødvendig – både moralsk og følelsesmessig.

I prosesskriftet som Trumps advokater la fram mandag, anklager de Demokratene for å utnytte kaoset og traumene etter angrepet på Kongressen til egen politisk vinning.

De argumenterer med at Trump rett og slett brukte sin ytringsfrihet da han skapte tvil om valgresultatet, og at han kun oppfordret til fredelig protest. Han kan derfor ikke holdes ansvarlig for handlingene til dem som sto for opptøyene.

Viser til grunnloven

De sier også at Senatet ikke har rett i henhold til grunnloven til å stille Trump for riksrett, siden han ikke lenger er president, og benekter at Demokratenes målsetting er rettferdighet.

– I stedet er dette bare et egoistisk forsøk fra Demokratenes ledelse på å utnytte følelsen av skrekk og forvirring som kom over alle amerikanere i hele det politiske spekteret da de så ødeleggelsene i Kongressen som noen hundre mennesker sto for, skriver advokatene.

– I stedet for å handle for å hele nasjonen, eller i det minste fokusere på å stille dem som stormet Kongressen for retten, prøver speakeren i Representantenes hus og hennes allierte å utnytte kaoset til egen politiske vinning, skriver advokatene.

Moralsk nødvendig

For Demokratene derimot er det blitt moralsk maktpåliggende å ansvarliggjøre Trump for det som skjedde. Flere av dem har den siste tiden kommet med øyenvitneskildringer av kaoset, der de fryktet for livet mens fanatiske Trump-tilhengere jaktet på dem.

I deres prosesskriv heter det at Trump satte alle medlemmene i Kongressen i livsfare da han sendte sine tilhengere som en «ladd kanon» mot de folkevalgte, og han anklages for å ha oppildnet til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger».

– I et alvorlig svik mot sin presidented oppildnet president Trump en voldelig mobb til å angripe USAs Capitol under fellesseansen, og dermed hindre godkjenningen av Joe Biden som vinner av presidentvalget, sier aktoratet med kongressmedlem Jamie Raskin i spissen.

Måtte barrikadere seg

Raskin selv måtte barrikadere seg på kontoret sitt. Medarbeiderne hans sto klar med jernstenger innenfor døra om noen skulle bryte seg inn, og familien hans, som skulle overvære den høytidelige godkjenningsprosessen av Biden, gjemte seg under bordene.

Alexandria Ocasio-Cortez er en av dem som har lagt ut en video der hun forteller at hun fryktet at hennes siste dag var kommet. Hun hørte mobben som ropte «hvor er hun» mens hun gjemte seg på kontoret til kollegaen Katie Porter.

Også den republikanske visepresidenten Mike Pence, som i tråd med grunnloven sto for godkjenningen av Biden, måtte sammen med familien reddes unna av livvakter mens inntrengerne ropte at han måtte henges.

– En manglende dom vil gi mot til fremtidige ledere til å forsøke å beholde makten med alle midler – og vil antyde at det ikke finnes noen grense en president kan krysse, heter det i Demokratenes 77 sider lange prosesskrift.

Det amerikanske folk må beskyttes «mot en president som provoserer fram vold for å velte vårt demokrati», sier Demokratene, som mener Trump er ansvarlig for opptøyene 6. januar der fem mennesker mistet livet.

Republikanerne har kjølnet

For ikke å komme i veien for godkjenningen av noen av Joe Bidens viktigste ministre, utsatte Demokratene å oversende tiltalen til Senatet i flere uker.

Men etter hvert som dagene er gått, har enkelte republikaneres appetitt på å straffe Trump kjølnet. Selv om mange av dem delvis la skylden på Trump for opptøyene, innser de etter hvert at det er vanskelig å få Trump som motstander når nominasjonsprosessen foran valget om to år står for døra.

Det trengs minst 17 republikanere i tillegg til de 50 demokratene i Senatet for å felle en dom over Trump, men i en avstemning nylig om å avvise rettssakssaken, stemte kun fem republikanere sammen med demokratene.

Mitch McConnell, som nå er Republikanernes mindretallsleder i Senatet, er en av dem som var åpent oppgitt over Trump, og som mange mente vurderte å stemme for å dømme ham.

Ifølge ekspertene er det kun om han skulle stemme for en dom, at så mange som 17 republikanere kunne blitt med på å dømme Trump, og han var ikke blant de fem som stemte mot å avvise saken.