Kina blokkerer samtaleappen Clubhouse

NTB

Samtaleappen Clubhouse har gitt kinesere mulighet til å diskutere emner som demokratiprotester i Hongkong og internering av uigurer, men nå blokkeres appen.

Fram til nå har Clubhouse gitt en sjelden mulighet til usensurert debatt i et land der en rekke sosiale medier er stengt og myndighetene rydder unna dissens på nettet. I en kort stund kom appen seg rundt «Den kinesiske brannmur».

– En ung kvinne fra Kina sa nettopp at Clubhouse var første gang hun var på det ekte internettet, skrev journalist Isabelle Niu på Twitter i helgen.

Men nå er det altså slutt. Mandag kveld dukket det opp en feilmelding hos brukere i Kina, og i kinesiskspråklige samtalerom i appen, dreide diskusjonen seg fort over til å handle om blokkeringen av nettopp Clubhouse.

– Jeg så mange rom der man diskuterte sensitive spørsmål som forholdet il Taiwan og tenkte at denne appen kom nok ikke til å få holde på lenge, sier en kinesiskspråklig bruker etter stengingen. En annen er bekymret for at stengingen blir fulgt av en kartlegging av brukerne.

Clubhouse ble lansert i fjor og er foreløpig bare tilgjengelig for Apple-produkter. Den ble svært populær etter at Tesla-sjef Elon Musk deltok i en samtale på appen tidligere denne måneden.