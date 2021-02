Somaliske opposisjonsledere anerkjenner ikke lenger presidenten

NTB

Somalias opposisjonsledere kunngjør at de ikke lenger anerkjenner president Mohamed Abdullahi Mohamed.

Det skjer etter at Abdullahi Mohameds periode som president gikk ut, uten noen politisk enighet om å avholde et valg for å erstatte ham.

Lørdag 6. februar ble det kunngjort at valget som skulle avholdes 8. februar, måtte utsettes etter at samtaler mellom ledende politikere kollapset. Det var president Mohamed som selv opplyste dette, og han lovet at det ikke vil bli noe maktvakuum i landet.