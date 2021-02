Drepte småbarnsfar i England, og ble pågrepet på rømmen i Oslo. Nå er han dømt

Fire år etter at han ble etterlyst for drap i Birmingham i 2016, ble Abdulahi Shire funnet i Norge.

I september 2016 ble britiske Zakir Nawaz (21) knivstukket og drept i Birmingham i England, etter å ha havnet i en krangel på grunn av en bilkollisjon.

Abdulahi Shire og Warsame Mohamed sto bak drapet. Mohamed flyktet til Nederland, men snek seg tilbake til England, hvor han ble arrestert 29. januar 2017.

Shire har vært etterlyst siden 2016, og ble ikke arrestert før i fjor sommer – i Norge.

Funnet i Oslo

Etter drapet sendte politiet i West Midland og Europol ut en internasjonal arrestasjonsordre for Shire.

I juli 2020 ble politiet tipset om at gjerningsmannen gjemte seg i en leilighet i Oslo, skriver Euro Weekly News.

Han ble raskt pågrepet av norsk politi, før han ble overlevert til britiske myndigheter 28 juli.

Tirsdag 2. februar møtte Shire i retten, hvor han sa seg skyldig i å ha drept Nawaz. Drapsmannen er nå dømt til seks år og ti måneder i fengsel for manslaughter, en kriminell handling som befinner seg et sted mellom forsettelig og uaktsomt drap, der det ikke er bevist at det var meningen å drepe.

– En lang vei

Nawaz, som fikk sitt andre barn ti dager før han ble angrepet, ble erklært død på stedet etter knivstikkingen.

Politibetjent Neil Aston, fra West Midlands politi, har sagt at det hadde vært en en lang vei frem til rettferdigheten.

– Vi jobbet mye med opptaktene fra overvåkningskameraene for å danne oss et bilde av hva som hadde skjedd. Jeg håper Nawaz' familie kan finne roen nå som gjerningsmannen er dømt, sier Aston ifølge BBC.