Journalist og vrakekspert frikjent for å ha brutt gravfreden ved Estonia

NTB

To svensker er frifunnet for å ha brutt gravfreden ved den forliste ferjen Estonia etter å ha filmet vraket i forbindelse med en dokumentar.

Journalisten Henrik Evertsson, som ledet filmteamet, fikk den svenske journalistprisen for innsatsen. Men han ble sammen med en kollega, vrakeksperten Linus Andersson, også tiltalt for å ha brutt loven om Estonias gravfred. Rettssaken fant sted i Göteborgs tingrett for to uker siden, og mandag kom dommen. Begge ble frikjent.

Dokumentarfilmskaper Henrik Evertsson må møte i retten i forbindelse med dokumentarserien «Estonia – funnet som endrer alt». Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tingretten i Göteborg kom fram til at loven om gravfred ikke gjaldt for filmteamet ettersom de jobbet fra en tyskflagget båt.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om betinget dom og dagbøter, men vant ikke fram. Etter alt å dømme vil påtalemyndigheten anke dommen ettersom det er første gang at den 26 år gamle loven om gravfred ved Estonia blir prøvd i retten.

Bakgrunn: Estonia-dykkerne får dommen

Vil granske på nytt

Filmteamet sendte en robot ned til vraket i september 2019, 25 år etter at fergen gikk ned i Østersjøen mens den var på vei fra Tallinn til Stockholm.

Opptakene fra roboten ble vist i en dokumentar «Estonia – funnet som endrer alt» – laget av det norske filmselskapet Monster, som ble sendt på TVNorge og strømmetjenesten discovery+ i fjor høst.

Havarikommisjonene i Sverige, Finland og Estland har siden innledet ny granskning av skipstragedien. 852 mennesker omkom i forliset, mens 137 ble reddet.

De to tiltalte har vist til ytringsfriheten og argumenterte også med at de seilte fra Tyskland i en tysk båt og at saken dermed ikke hører innunder svensk lov. Tyskland har ikke skrevet under på loven om gravfred ved Estonia

Det har heller ikke Norge, og de to svenskene viser også til at de jobbet for et norsk filmselskap.

Ukjente hull

Bildene i dokumentaren viste blant annet to hull i skroget, som tidligere ikke har vært kjent. Det har ført til spekulasjoner om årsaken til forliset kan ha vært en annen enn at baugporten på ferja åpnet seg på grunn av underdimensjonerte fester og lås, slik Den internasjonale havarikommisjonen har konkludert med.

Evertsson har fått mye ros for dokumentaren, men han har også høstet kritikk fra enkelte kolleger og andre debattanter, først og fremst for hvordan materialet ble presentert i dokumentaren.

Svenske myndigheter la i slutten av januar fram et nytt lovforslag som vil gi unntak for dykkinger som skjer på oppdrag fra svenske, finske og estiske myndigheter når hensikten er å etterforske årsaken til forliset. Private dykkinger ved vraket vil fortsatt være forbudt, og det er ingen planer om å oppheve gravfreden.