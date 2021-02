Politiet bruker vannkanoner mot demonstrantene i Myanmar

NTB

Flere tusen har samlet seg i demonstrasjoner mot de militære kuppmakerne i Myanmars hovedstad Naypyidaw. Politiet bruker vannkanoner mot demonstrantene.

Etter at det mandag for tredje dag på rad samlet seg mange demonstranter i Naypyidaw, tok politiet vannkanoner i bruk mot folkemengdene, ifølge AFPs fotograf på stedet.

Fotografen melder at to personer ble skadd, og i bilder av hendelsen på sosiale medier kan man se to menn kollapse etter å ha blitt sprayet ned. Ifølge demonstranter er det kjemikalier i vannet.

Demonstrantene trosser kuppmakerne og demonstrerer mot kuppet 1. februar. Fredsprisvinner og regjeringssjef Aung San Suu Kyi har siden da sittet i husarrest etter å ha vunnet valget.

I helgen var det store demonstrasjoner både i Naypyidaw, Yangon og andre byer i Myanmar. De fortsatte mandag morgen.

– Dette er en arbeidsdag, men vi går ikke på jobb selv om de trekker oss i lønn, sier den 28-årige fabrikkarbeideren Hnin Thazin.

Tre fingre for demokratiet

I Myanmars største by Yangon vokste en demonstrasjon seg raskt stor. Demonstrantene samlet seg i ett av byens viktigste veikryss. Etter en kort stund hadde over tusen mennesker samlet seg.

De hevet tre fingre i været, som er blitt et symbol på demokratikampen i Sørøst-Asia, ropte slagord mot militærkuppet og holdt opp plakater.

Mindre grupper gikk videre mot Sule Pagoda, som har fungert som samlingssted under protester mot tidligere militærjuntaer. Søndag samlet titusener seg ved det buddhistiske byggverket for å vise sin misnøye med kuppet. Demonstrantene krever at Aung San Suu Kyi og andre NLD-ledere blir sluppet fri.

Mange folkevalgte pågrepet

Siden kuppet for en uke siden er 165 personer pågrepet, ifølge uavhengige observatørgrupper, hvorav de fleste er politikere. Kun 13 er så langt løslatt.

Blant de pågrepne er også australieren Sean Turnell, en økonomi ansatt ved Macquarie University i Sydney, som fungerte som rådgiver for Suu Kyis regjering.

Demonstrasjonene er en påminner om den lange og blodige demokratikampen i Myanmar. Militæret hadde makten i mer enn fem tiår før de løsnet opp i 2012.

Tre år senere vant Aung San Suu Kyi makten i et valgskred, men hun fikk aldri lov å kalle seg statsminister og hadde heller ingen makt over landets forsvarspolitikk og militære styrker. Den nye grunnloven ble skrevet av generalene og sikret blant annet militærets rett til å overta makten i krisesituasjoner.

Militæret hevder at valget i november var preget av fusk, og anklager også Suu Kyi for ulovlig import og bruk av walkietalkier. Militærkuppet skjedde rett før den nye nasjonalforsamlingen skulle tre sammen.

Blodig historie

Under årene militærjuntaen styrte, ble det flere ganger slått hardt ned på demonstrasjoner. Opprøret i 1988 førte til at hundrevis, muligens også tusenvis, av mennesker ble drept.

Så langt har det ikke kommet meldinger om større sammenstøt under demonstrasjonene mot kuppet. Hærens soldater har overlatt håndteringen av disse til politiet.

Søndag fikk flere videoer fra Myawaddy, en by ved grensa til Thailand øst i landet, mye oppmerksomhet. De viste politiet som skjøt i lufta for å spre en forsamling.

Det er ikke kommet meldinger om at noen ble skadd.