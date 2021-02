Palestina får egne postnumre

NTB

De palestinske myndighetene på Vestbredden har tatt i bruk egne postnumre som en del av nasjonsbyggingen.

Innføringen av postnumre har et rent praktisk formål også: At det blir lettere å levere pakker til de forskjellige områdene under palestinsk kontroll.

Det gjøres også for å hevde suverenitet over de okkuperte territoriene.

Internasjonal post som skal til eller fra Vestbredden må for tiden via Jordan eller Israel. Palestinske myndigheter ber Den internasjonale postunionen om å instruere sine medlemsland om å ta i bruk de palestinske postnumrene.

– Fra april vil post som ikke har et palestinsk postnummer ikke bli behandlet. Det handler om å hevde palestinske rettigheter, sier kommunikasjonsminister Ishaq Sidr.

Postnumrene vil forhindre Israel fra å konfiskere forsendinger til de palestinske områdene, tror Imad al-Tumayzi, sjef for internasjonale forhold i det palestinske postvesenet

Så langt er det blitt delt ut postnumre til områder med rundt en halv million bygninger på Vestbredden. Planen er å lansere postnumre for Gazastripen snart.

En postarbeider som ba om ikke å bli navngitt er imidlertid ikke fra seg av begeistring.

– Det er mer symbolsk. Postnumre kan først bli brukt ordentlig når palestinske myndigheter kontrollerer havner eller flyplasser, sier han.