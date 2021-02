Sør-Afrika stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen etter studie

AstraZeneca-vaksinen blir ikke brukt for sørafrikanske helsearbeidere. Foto: Valentina Petrova / AP / NTB

NTB

Sør-Afrika utsetter bruken av AstraZeneca-vaksinen etter at en studie viste at den har liten effekt mot det sørafrikanske, muterte viruset.

Søndag varslet helsemyndighetene i landet at planen om å gi helsearbeidere AstraZeneca-vaksinen stanses. Sør-Afrika har mottatt 1 million doser av vaksinen, og disse var tiltenkt helsearbeiderne.

Også i Norge skal mange AstraZeneca-doser etter planen gis til helsearbeidere. Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund vil ha en ny vurdering av den avgjørelsen.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet har imidlertid sagt at helsearbeiderne ikke har grunn til å være bekymret.

– Ikke med de opplysningene vi har til nå. Det er flere vaksiner ute. Alle er effektive. Så er det slik at vi hele tida vurderer om det skulle være noen spesielle problemstillinger knyttet til enkelte vaksiner. Vi har ikke slike opplysninger nå, sa han søndag.

Liten beskyttelse

De foreløpige resultatene fra den sørafrikanske studien antyder at vaksinen gir liten beskyttelse mot milde til moderate sykdomsforløp etter smitte av den sørafrikanske varianten av covid-19-viruset som dominerer landet.

Studien, som ennå ikke er fagfellevurdert, skal publiseres mandag. AstraZeneca mener vaksinen gir bedre beskyttelse mot alvorlige sykdomsforløp.

Andre vaksiner gir bedre beskyttelse mot mutantvarianten, til tross for at også de er mindre effektive. AstraZeneca har varslet at de vil ha en modifisert vaksine klar til høsten.

Sør-Afrika hadde planlagt innen kort tid å starte vaksineringen med AstraZenecas vaksine etter å ha mottatt en million doser. Nå skal de isteden bruke vaksinene utviklet av Johnson & Johnson og Pfizer-Biontech.

– En realitetsorientering

Helseminister Zweli Mkhize sier at myndighetene vil avvente svar fra fagmiljøet før de tar en endelig avgjørelse om AstraZeneca-vaksinen.

AstraZenecas forskningssjef i Sør-Afrika, Shabir Madhi, sier til Reuters at studien var en realitetsorientering.

– Det er på tide at vi justerer forhåpningene våre til koronavaksinene, sier han.

Mkhize understreker at Sør-Afrikas vaksineringsprogram fortsetter.

– Fra neste uke og den neste måneden vil vi ha Johnson & Johnson-vaksinen, så kommer Pfizer-vaksinen, sier han.