Haitis president sier kupp og drapsforsøk er avverget

NTB

Haitis president Jovenel Moïse sier at minst 23 personer har blitt pågrepet i forbindelse med det han mener var et mislykket kuppforsøk i november.

Presidenten snakket søndag på flyplassen i hovedstaden Port-au-Prince, flankert av statsministeren og politisjefen.

– Jeg takker sikkerhetsstyrkene ved slottet. Målet til disse menneskene var å forsøke å ta livet mitt, men planen ble avverget, sa Moïse.

Presidenten uttalte at kuppforsøket begynte 20. november, men ga ingen flere detaljer om hendelsen.

Strides om avgang

Ifølge justisminister Rockefeller Vinecent har minst 23 personer blitt arrestert, inkludert en høytstående dommer og ansatte i politiet.

Leon Charles, leder for Haitis nasjonale politistyrke, sier politiet har beslaglagt penger og en rekke våpen, inkludert angrepsrifler, et lite automatgevær, pistoler og macheter.

De siste dagene har landet opplevd uroligheter og protester mot presidenten.

Uroen i den karibiske øystaten handler om en strid om presidentens mandatperiode.

Ifølge opposisjonen skulle Moïse gå av på søndag, men ifølge presidenten varer hans mandatperiode i ytterligere ett år. Han viser til en tolkning av grunnloven som er avvist av opposisjonen.

Provosert av USA

Protestene har vokst i styrke etter at USA fredag aksepterte, om enn indirekte, at 52 år gamle Moïses presidentperiode strekker seg til februar neste år.

Talsperson for USAs utenriksdepartement Ned Price sa at Haiti må holde rettferdige og frie valg slik at parlamentet kan gjenoppta sin legitime rolle, men la så til at presidentskiftet først skjer om et år.

Men demonstrasjonene, først og fremst i hovedstaden Port-au-Prince har lamslått deler av landet med bygging av barrikader og ildspåsettelser. Opposisjonen oppfordret også til generalstreik forrige uke.

Konflikten rundt presidentens mandatperiode stammer fra Moïses opprinnelig valg i 2015, som ble avvist på grunn av valgfusk. Han ble så gjenvalgt ett år senere i 2016.

I kjølvannet av det første omdiskuterte valget kom det til store demonstrasjoner som krevde hans avgang sommeren 2018.

Maktvakuum

Valget av parlamentsmedlemmer, senatorer, ordførere og lokale representanter skulle ha blitt avholdt i 2018, men valget har blitt utsatt, noe som har ført til det maktvakuumet som gjør at Moïse sier han har rett til å sitte enda ett år.

De senere årene har sinte haitiere demonstrerte en rekke ganger mot det de hevder er omfattende korrupsjon i regjeringen og ukontrollert kriminalitet fra gjenger.

I et brev fredag til FN-kontoret i Haiti, har flere menneskerettighetsgrupper og kvinnegrupper anklaget kontoret for å gi teknisk og logistisk støtte til presidentens planer om å gjennomføre en folkeavstemningen om en konstitusjonell reform i april, etterfulgt av nyvalg til presidentembetet og andre folkevalgte posisjoner.

– FN må ikke under noen omstendighet støtte president Jovenel Moïse og hans antidemokratiske planer, heter det i brevet.