Dubai åpnet opp for turister – det gikk ikke så bra: – De har hentet viruset inn til landet

I slutten av desember og de første ukene av januar strømmet solhungrige og eventyrlystne europeere til Dubai. Nå betaler landets innbyggere prisen for den grenseløse gjestfriheten.

Mens store deler av verden har lukket ned sine turistdestinasjoner og stengt grensene for besøkende fra land med mye smitte, har Dubai gått motsatt vei.

Det ble lagt merke til av kjøpesterke europeere som lot seg friste til et opphold i det solfylte landet i Den persiske gulf mens pandemien raser for fullt.



Dubai er den største byen i emiratet Dubai i De forente arabiske emirater og på Den arabiske halvøy. Med sine 3,3 millioner innbyggere har Emiratene satset på å utvikle mange severdigheter og attraksjoner for å tiltrekke seg turister fra hele verden. Mange av tilbudene bære preg av høy standard og luksus.

Smitten firedoblet seg



Mange av turistene har kommer med fly fra land som er hardt prøvet av coronadødsfall og strenge restriksjoner. I tillegg har vinteren vært kald i Europa, og mange lengter etter varme og et kjærkomment pusterom.

Nå viser det seg at smitten firedoblet seg, sammenlignet med smittetall fra november, mens turiststrømmen pågikk, skriver CNN. Det til tross for at landets myndigheter hadde tilrettelagt for ferier samtidig som smitterisikoen ble forsøkt holdt nede. Det viste seg å være lettere sagt enn gjort.

Instagram-feeds fra influensere, kjendiser og vanlige folk som har besøkt Dubai er blitt lagt merke til i Storbritannia hvor befolkningen opplever utbredt smitte, sprengfulle sykehus og skyhøye dødstall. Britene har levd i månedsvis under svært strenge restriksjoner, inkludert flere lockdowns.

– I Europa er alle låst hjemme, det er kaldt og det er grått. Dubai er det eneste stedet du kan reise til, så alle skal dit. Det er solfylt, du kan gå ut og spise, og det er derfor folk blir rasende over hvorfor de må bli hjemme når andre mennesker nyter livet sitt, forteller den danske turisten Emma Mathilde, som har besøkt Dubai de siste månedene.

– Det som har skjedd i Dubai behøvde ikke å skje

Ifølge CNBC viser flydata viser at nesten 300.000 mennesker reiste mellom De forente arabiske emirater og Storbritannia i november og desember. Nå er denne flyruten, som er en av verdens travleste internasjonale ruter, stanset på ubestemt tid.

– Det som har skjedd i Dubai behøvde ikke å skje. De har hentet viruset inn til landet, inkludert de nye variantene, i bølger av nye turister og tillatt det å spre seg gjennom samfunnet, så vel som å spre seg til uinfiserte turister. Turistene kommer hjem og sprer infeksjoner der, muligens med de nye variantene, sier infeksjons- og immunologi-eksperten Erin Bromage, professor i biologi ved University of Massachusetts Dartmouth, til CNBC.

Stenger barer, stanser operasjoner, reduserer tilbud



Samtidig har næringslivet blitt pålagt begrensninger som følge av den økte smitten. Hverken kinoer, sportsarenaer, hoteller og svømmehaller får lov til å drifte med full kapasitet, ifølge AFP.

Restauranter og kafeer må derfor stenge innen klokken 01 på natten, og kjøpesentrene må redusere kapasiteten og antall besøkende. Samtidig stenges barene.

Sykehusene har inntil videre utsatt alle operasjoner som ikke er strengt nødvendige av hensyn til beredskapen.

