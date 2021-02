Folketomt langs Strøget i København. Sju av ti dansker støtter nedstengningstiltakene i landet, viser en meningsmåling. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix via AP / NTB

NTB

Et stort flertall av danskene, sju av ti, sier de støtter den nåværende nedstengningen av samfunnet.

71,8 prosent svarer at de støtter de nåværende tiltakene, som i utgangspunktet er gjeldende ut måneden, i en måling Voxmeter har laget for nyhetsbyrået Ritzau.

Målingen er et uttrykk for stor oppslutning rundt regjeringens koronahåndtering, vurderer Michael Bang Petersen, som er professor i statsvitenskap ved universitetet i Aarhus og har forsket på folks atferd og holdninger under pandemien.

– Dette viser at danskene er en befolkning som i meget høy grad støtter opp om det felles prosjekt som koronahåndteringen er, sier han.

De rådende tiltakene setter et tak på at maks fem personer kan samles offentlig, skoler og universiteter har hjemmeundervisning og storsentre, butikker og forretninger som frisører, er stengt. Kun dagligvareforretninger, apotek og takeaway-restauranter kan holde åpent.

Mandag tas et første, lite steg tilbake mot et mer åpent samfunn. Da kan elever opp til 4. klasse komme tilbake til skolebenken, etter å ha vært hjemme siden 21. desember.

Helseminister Magnus Heunicke har imidlertid flere ganger understreket at dette ikke utgjør et startskudd på en omfattende gjenåpning.