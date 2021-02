Nye demonstrasjoner mot militærkuppet i Myanmar

Søndag har tusenvis igjen samlet seg i Myanmars største by Yangon for å protestere mot militærkuppet. Dette bildet er fra lørdag, da det også var store demonstrasjoner i både Yangon og andre byer i landet. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For andre dag på rad har tusenvis møtt opp for å protestere mot militærkuppet i Myanmars største by Yangon.