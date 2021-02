Hundrevis samlet seg til koronademonstrasjon i København

NTB

Hundrevis samlet seg i København lørdag, i protest mot den danske regjeringens koronarestriksjoner og planer om et digitalt vaksinepass.

Rundt 600 samlet seg foran Folketinget for å protestere mot «diktatoriske» nedstengningstiltak. Flere er sinte på grunn av planer om å innføre et såkalt vaksinepass, slik Danmark og flere andre europeiske land planlegger å gjøre.

Organisatorene mener at et slikt pass impliserer at det er obligatorisk å la seg vaksinere, og utgjør ytterligere innskrenkninger på den personlige friheten.

I likhet med i Norge, er det frivillig å la seg vaksinere i Danmark.

Demonstrantene marsjerte med fakler gjennom sentrum i den danske hovedstaden, med rop om at de «har fått nok» og «frihet for Danmark». Enkelte bar et bilde av statsminister Mette Frederiksen, som var laget slik at hun så ut som Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Ikke-essensielle butikker, barer og restauranter holdes stengt i Danmark. Tiltakene gjelder foreløpig ut februar. Fra mandag av kan elever opp til 4. trinn returnere til skolebenken.