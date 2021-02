NTB

Nordmenn får fortsatt ikke komme inn i Sverige etter at innreiseforbudet for nordmenn, dansker og briter blir forlenget ut mars måned.

Andre EU-borgere får fortsatt komme inn i landet såfremt de har en negativ koronatest, melder Sveriges Radio.

Innenriksminister Mikael Damberg begrunner innreiseforbudet med at det fortsatt er risiko for at muterte koronavirus kommer inn i landet.