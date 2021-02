Monitor: Internett er mørklagt i Myanmar

Ifølge monitoren NetBlocks har nettilgangen igjen blitt blokkert i Myanmar. Lørdag demonstrerte rundt 1.000 personer i Yangon mot militærkuppet. Her fra en demonstrasjon i byen Mandalay fredag. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Internett er nok en gang stengt ned i Myanmar, dager etter at et militærkupp sammenfalt med at nettilgangen ble borte, ifølge monitoren Netblocks.