Omstridt republikaner advarer mot å svikte Trump

NTB

Republikaneren Marjorie Taylor Greene, som torsdag ble fjernet fra alt komitéarbeid i Kongressen, advarer partifeller mot å svikte henne eller Donald Trump.

Greene beklaget under en pressekonferanse at hun hadde støttet «feilaktige» konspirasjonsteorier, men understreket at hun fortsatt er lojal til tidligere president Donald Trump, og advarte om at det republikanske partiet vil lide om det vender ryggen til henne eller Trump.

– Republikanske velgere støtter ham fortsatt, partiet er hans. Det tilhører ingen andre, sa hun.

Greene ble torsdag fjernet fra komitéarbeid i Representantenes hus på grunn av flere ekstreme uttalelser.

Det demokratiske flertallet i kammeret sikret uansett flertall, men også elleve av Greenes partifeller stemte ja til forslaget. Greenes beskjed til de elleve var at det er «et stort bedrag» å stemme «mot sine egne», og at å gjøre det kan koste partiet i mellomvalget i 2022.

Senatet skal til uka behandle den andre riksrettstiltalen mot Trump. Skal han bli dømt der, må det to tredels flertall til.

– Basen er lojal til president Trump og basen har vært veldig lojal mot meg, understreket Greene.