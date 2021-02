Twitter fordømmer sperre i Myanmar

Twitter er misfornøyde etter at plattformen på ordre fra kuppmakerne er blitt blokkert i Myanmar. Illustrasjonsfoto: Matt Rourke / AP / NTB

NTB

Twitter fordømmer avgjørelsen fra kuppmakerne i Myanmar om å blokkere folks tilgang til plattformen. Telenor er blant dem som har blokkert tilgangen i landet.

Twitter ble blokkert i landet fredag. Natt til mandag ble Aung San Suu Kyi og andre politiske ledere pågrepet av militæret.

– Det undergraver den offentlige samtalen og folks rett til å få sine stemmer hørt, sier en Twitter-talsperson til AFP.

Telenor, som har en stor markedsandel i Myanmar, opplyste til nyhetsbyrået tidligere fredag at deres kunder i landet ikke får tilgang til Twitter og Instagram den nærmeste tiden.

Det skyldes et direktiv fra kuppmakerne, der det hevdes at plattformene brukes til å spre misforståelser i befolkningen.

Telenor sier de er «dypt bekymret» over situasjonen, og at de har «utfordret gyldigheten av direktivet og understreket at det strider mot internasjonale menneskerettigheter».

Teleselskapene i landet fikk torsdag ordre om å blokkere Facebook. Telenor har uttalt til NTB at selskapet jobber for å få åpnet tilgangen igjen.