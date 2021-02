Ford styrker elbilsatsingen

NTB

Den amerikanske bilgiganten Ford planlegger å investere 22 milliarder dollar i elbilutvikling fram til 2025, nesten dobbelt så mye som tidligere planlagt.

Kunngjøringen kom i forbindelse med framlegging av årsresultat og resultater fra fjerde kvartal i 2020. Investeringen tilsvarer knappe 190 milliarder kroner.

Det er den siste av flere elbilsatsinger fra de store bilprodusentene, i kjølvannet av Teslas vekst og i påvente av tiltak fra Biden-regjeringen for å fremme salg av nullutslippsbiler.

I forrige uke kunngjorde Fords fremste rival General Motors at de har mål om at brorparten av selskapets biler skal være utslippsfrie innen 2035.

Ford endte med et underskudd på 1,28 milliarder dollar for 2020. Selskapet omsatte for 127,1 milliarder dollar, ned 18 prosent fra 2019. Før skatt var inntektene på 1,7 milliarder dollar, men omstrukturering og tilbakekalling av 2,7 millioner biler med defekte kollisjonsputer fra Takata bidro til at selskapet til slutt endte i minus.

Selskapet forventer retur til mer normale forhold og inntekter på mellom 8 og 9 milliarder dollar før skatt i 2021.