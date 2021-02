Russisk sjeflege behandlet Navalnyj – nå er han død

Denne uken ble Putin-kritikeren AleksejNavalny dømt til to og et halvt års fengsel, noe som har blitt møtt med fordømmelse av det internasjonale samfunnet.

Sergej Maximisjin, sjeflegen ved det russiske sykehuset der regimekritikeren Aleksej Navalnyj først ble behandlet, er død, opplyser sykehuset.

55-åringen døde brått, ifølge uttalelsen fra sykehuset. Dødsårsaken er ikke opplyst, melder CNN.

Navalnyj ble behandlet på sykehuset for akutt forgiftning av nervegiften Novitsjok i august. Han ble to dager senere evakuert til Berlin etter kraftig internasjonalt press.

Fakta om Aleksej Navalnyj * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, noe han sier har politiske motiver. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. (Kilde: NTB)

I januar ble Navalnyj umiddelbart pågrepet av russisk politi da han ankom Russland igjen.

Denne uken ble han dømt til to og et halvt års fengsel, noe som har blitt møtt med fordømmelse av det internasjonale samfunnet.

Navalnyj har anklaget president Vladimir Putin for å stå bak forgiftningen, noe Putin har avvist.

Russland: Vestlige reaksjoner på Navalnyj-fengsling mangler rot i virkeligheten

Russland beskriver oppfordringer fra vestlige land om å løslate Putin-kritiker Aleksej Navalnyj som «løsrevet fra virkeligheten».

– Det er ingen grunn til å blande seg inn i en suveren stats indre anliggender, sier talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet tirsdag kveld, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Da hadde utenriksministrene i land som Norge, USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike gjentatt oppfordringene om at opposisjonspolitikeren Navalnyj løslates med det samme. Det skjer i kjølvannet av at en russisk domstol tirsdag dømte Navalnyj til å sone over to år i fengsel.

Appellene fra vestlige kolleger er «løsrevet fra virkeligheten», ifølge Zakharova.

Søreide svært bekymret for pågripelsen av Navalnyj



Aleksej Navalnyj ble som ventet pågrepet da han vendte tilbake til Russland. Pågripelsen fordømmes av EU og USA og vekker bekymring i Norge.

Navalnyj, en av president Vladimir Putins største kritikere, men reiste likevel tilbake til Russland for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Tyskland i august i fjor.

44-åringen ble pågrepet for flere angivelige brudd på betingelsene på en betinget dom for bedrageri fra 2014, opplyste Russlands fengselsetat FSIN i en kunngjøring.

– Jeg er en russisk borger som har full rett til å vende hjem, sa Navalnyj til journalister på flyet før landing.

Politi pågriper en Navalnyj-tilhenger i St. Petersburg tirsdag kveld. Det har vært store demonstrasjoner i en rekke russiske byer de siste ukene, og tusenvis er arrestert. Foto: Dmitry Lovetskij / AP / NTB Les mer Lukk

USA: – Navalnyj bør løslates umiddelbart

Norske myndigheter reagerer kraftig på arrestasjonen.



– Svært bekymret for arrestasjonen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Vi holder russiske myndigheter ansvarlig for at hans grunnleggende rettigheter blir ivaretatt. Russland må gjøre omstendighetene rundt forgiftningen av Navalnyj kjent, la hun til, skrev Søreide via Utenriksdepartementets Twitter-konto.

USAs påtroppende president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har bedt Russland løslate Navalnyj.

– Navalnyj bør løslates umiddelbart, og de som sto bak forsøket på å ta livet hans, må stilles til ansvar, skriver Sullivan på Twitter.

EU raser: – Uakseptabelt



EU-president Charles Michel har også gått ut og kritisert pågripelsen.

– Pågripelsen av Aleksej Navalnyj da han landet i Moskva, er uakseptabel. Vi ber russiske myndigheter øyeblikkelig slippe ham fri, tvitret Michel.

Det russiske utenriksdepartementet slår tilbake mot kritikken. I en uttalelse heter det at Navalnyj har brutt med vilkårene for en betinget dom han fikk etter en bedrageridom i 2014.

I et Facebook-innlegg ber talskvinne Maria Zakharova de utenlandske lederne om å «respektere folkeretten» og heller «håndtere problemene i sine egne land».

Store demonstrasjoner i Russland – tusenvis arrestert

Det har vært store demonstrasjoner over hele Russland. Nær 5.000 personer skal ha blitt pågrepet. I hovedstaden Moskva ble nærmere 1.600 pågrepet, ifølge organisasjonen OVD-Info.

Demonstrasjonen her skulle egentlig vært holdt utenfor hovedkvarteret til sikkerhetstjenesten FSB, som beskyldes for å ha stått bak forgiftningen av Navalnyj i fjor. Anklagen er flere ganger avvist av russiske myndigheter.

Politiet sperret imidlertid av plassen ved hovedkvarteret, så protesten måtte flyttes til et torg et stykke unna. De stengte også sju metrostasjoner og området fra Den røde plass til Lubjanka ble sperret for fotgjengere.