Sverige frykter tredje bølge – forlenger hjemmekontor fram til sommeren

NTB

Svenske myndigheter sier det er stor risiko for en tredje coronabølge. Landet forlenger skjenkeforbudet, og oppfordringen om hjemmekontor forlenges ut våren.

– Usikkerheten er stor, ikke minst på grunn av antall virusmutasjoner. Hvis vi ikke er årvåkne, kan situasjonen raskt forandres, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse torsdag.

Landet registrerte torsdag 89 nye coronarelaterte dødsfall, og dermed passerte de 12.000 totalt.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier at det er stor risiko for at landet nå står overfor sin tredje smittebølge.

Han peker på at dette avhenger mye av hvordan situasjonen utvikler seg med tanke på den såkalte britiske virusvarianten.

Torsdag forlenget svenskene skjenkeforbudet med minst én uke. Skjenkestedene i Sverige kan ikke servere alkohol etter klokken 20. Myndighetene vil trolig fredag forlenge forbudet til å gjelde ut februar.

Myndighetene utvider også anbefalingen om hjemmekontor til å gjelde fram til 31. mai.