WHO: Corona gir «katastrofal» kreftpleie i Europa

Belastningen covid-19 har for kreftbehandling er stor og fører til flere dødsfall, advarer WHO. Illustrasjonsfoto: Armando Franca / AP / NTB

NTB

Coronapandemiens innvirkning på kreftbehandling i Europa er intet mindre enn katastrofal, advarer WHOs Europa-direktør Hans Kluge på Verdens kreftdag.

Blant de 53 medlemslandene i FN-byråets europeiske område, har ett av tre land opplevd at kreftbehandlinger har blitt helt eller delvis utsatt på grunn av covid-19. Pandemien har ført til både belastninger på helsesystemer og reisebegrensninger for pasienter.

I Nederland og Belgia ble antall kreftdiagnoser redusert med 30–40 prosent under nedstengingene i 2020. For Kirgisistans nasjonale senter for onkologi falt det med hele 90 prosent i samme periode.