FN: Alarmerende utvikling i Den sentralafrikanske republikk

NTB

FN er dypt bekymret over en «alarmerende» utvikling i Den sentralafrikanske republikk, der over 200.000 mennesker er drevet på flukt de siste månedene.

Opprøret under ledelse av tidligere president François Bozize kontrollerer nå rundt to tredeler av landet og truer med å styrte den nylig gjenvalgte presidenten Faustin Archange Touadera.

FNs fredsstyrke er under sterkt press, og i forrige måned ble to FN-soldater drept da opprørerne angrep utkanten av hovedstaden Bangui.

Angrepet var det kraftigste siden en koalisjon av muslimske opprørere kjent som Seleka angrep Bangui i 2013 og styrtet Bozize.

Seleka dannet ny regjering og lovet å gjøre slutt på myndighetenes marginalisering av landets muslimske innbyggere.

Satte fyr på moskeer

Den kristne anti-balaka-militsen angrep deretter Bangui, satte fyr på moskeer, drepte sivile muslimer vilkårlig i gatene og drev titusener på flukt.

Etter omfattende press fra omverdenen ga Seleka til slutt etter og organiserte i 2016 demokratiske valg som Touadera vant.

I desember i fjor ble han gjenvalgt for en ny periode med 53 prosent av stemmene. Men Bozize, som ble nektet å stille som kandidat, godtok ikke resultatet og samlet flere opprørsgrupper i Koalisjonen av patrioter for endring (CPC).

Venter på grensa

Den svært utrygge og uoversiktlige sikkerhetssituasjonen gjør det nå svært vanskelig å kjøre inn nødhjelp fra nabolandet Kamerun.

1.600 lastebiler har ventet ved grensa siden desember, 500 av dem med nødhjelp i lasten.

Prisen på matvarer har skutt i været, og FN anslår at minst 2,3 millioner mennesker er avhengig av matvarehjelp utenfra.

Kritisk matmangel

– Hjelpeorganisasjoner melder om kritisk mangel, blant annet på matvarer og førstehjelpsutstyr, konstaterte FNs talsmann Stephane Dujarric denne uka.

– Stengingen av forsyningsruten har også ført til en svært bekymringsfull prisøkning på mellom 75 og 220 prosent for grunnleggende matvarer som maniok, olje, kjøtt og ris, opplyste han.

Flere markeder i Bangui har alt måttet stenge fordi de ikke lenger har varer å selge.

Drives på flukt

Ifølge FN har kamphandlingene i Den sentralafrikanske republikk drevet 200.000 mennesker på flukt siden desember.

92.000 flyktninger har ifølge lokale myndigheter tatt seg over grenseelver til nabolandet Kongo, mens drøyt 13.000 andre har flyktet til Kamerun, Tsjad og Kongo-Brazzaville. De andre er på flukt i eget land.

Mange forteller at de flyktet i panikk da de høre lyden av geværskudd, og at de forlot alt de eide og hadde, forteller en talsmann for FNs høykommissær for flyktninger.

Primitive forhold

Nå lever flyktningene i Kongo under svært primitive forhold uten tak over hodet i områder der det er vanskelig å komme dem til unnsetning, ifølge Boris Cheshirkov.

– De er avhengige av å fange fisk og det andre folk i området måtte ha å avse av sine ekstremt begrensede ressurser, sier han.

Elvene er også den eneste vannressursen de har og må benyttes både som drikkevann og vaskevann, og infeksjoner, diaré og malaria er utbredt.

– Det er nå urovekkende mange av de nylig fordrevne som er alvorlig underernært, sier Dujarric.

FN har bedt medlemslandene om 3,8 milliarder kroner for å bistå drøyt 1,8 millioner mennesker ut året, men utviklingen gjør at behovene kan bli langt større.