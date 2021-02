Færre svarte har fått koronavaksine i USA

Svarte utgjør 12,8 prosent av befolkningen i USA, men bare 5,4 prosent av dem som ble vaksinert fra midten av desember til midten av januar, var svarte. Det til tross for at svarte er overrepresentert i statistikken over covid-19-dødsfall. Foto: AP / NTB

NTB

Svarte er overrepresentert blant dem som smittes og dør av koronaviruset i USA, men de er underrepresentert blant dem som hittil har fått vaksine.

Nærmere 13 millioner amerikanere mottok i tidsrommet 14. desember til 14. januar minst én dose av de to koronavaksinene som er godkjent for bruk i USA, ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Den etniske tilhørigheten til rundt halvparten av de vaksinerte, 6,7 millioner, er kjent. Av dem er bare 5,4 prosent identifisert som svarte, selv om svarte ifølge U.S. Census Bureau utgjør 12,8 prosent av befolkningen.

Svarte amerikanere er samtidig overrepresentert blant dem som smittes og dør av koronaviruset, viser tall fra myndighetene.

Ifølge Marcella Nunez-Smith, som har fått i oppdrag av president Joe Biden å koordinere en rettferdig respons på koronapandemien, har svarte nesten tre ganger så høy risiko (2,9) for å bli innlagt på sykehus som følge av covid-19, og har over dobbelt så høy risiko (2,1) for å dø av sykdommen.

Flest hvite vaksinert

60,4 prosent av dem som fikk vaksine mellom midten av desember og midten av januar, var ifølge CDC hvite, mens 11,5 var av latinamerikansk opphav.

14 prosent av de vaksinerte oppgir å være av blandet opphav eller tilhørte andre grupper, som urfolk.

Hvite amerikanere og amerikanere av latinamerikansk opphav synes dermed også å være underrepresentert når det gjelder vaksine, ettersom de utgjør henholdsvis 72 og 18 prosent av befolkningen.

Disse gruppene er imidlertid også underrepresentert når det gjelder sykehusinnleggelse og covid-19-dødsfall

Mens det i 2020 ble registrert 76 covid-19-dødsfall per 100.000 hvite i USA, og 86 dødsfall blant amerikanere av latinamerikansk opphav, var andelen 124 blant svarte, viser en oversikt utarbeidet av APM Research Lab.

Bare urfolk har høyere dødsrate blant koronasmittede enn svarte, 133 per 100.000.

Asiatisk opphav

Blant amerikanere av asiatisk opphav var det «bare» 52 dødsfall per 100.000, men denne gruppen synes samtidig å være overrepresentert blant dem som har fått vaksine.

Amerikanere av asiatisk opphav utgjør 5,7 prosent av befolkningen i USA, men utgjorde samtidig 6 prosent av dem som fikk vaksine.

CDC er bekymret over muligheten for skjev fordeling av vaksine blant USAs innbyggere.

– Mer komplett rapportering av data om etnisitet er helt avgjørende for at vi raskt skal kunne oppdage og svare på potensielle ulikheter i covid-19-vaksineringen, konstaterer de.

Hvite nabolag

Flere faktorer kan spille inn når vaksine skal fordeles i USA. I enkelte regioner er vaksinestasjonene etablert i typisk hvite nabolag.

Ulik tilgang til internett der man må bestille vaksinering, kan også spille inn.

Joe Bidens pressetalskvinne Jen Psaki understreker at presidenten legger stor vekt på at vaksine skal gis til dem som trenger det mest.

Biden-administrasjonen forsøker å hindre urettferdig fordeling av vaksine ved å opprette flere vaksinesentre, rettet mot dem som har høyest risiko for å bli syke og dø av viruset, opplyser hun.

Over 27 millioner amerikanere har til nå fått påvist koronasmitte, og tallet på koronarelaterte dødsfall nærmer seg 460.000.